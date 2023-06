Ravanusa, monopattino si scontra con auto: un ferito

Il violento impatto poteva costare caro a due giovani

Poteva finire peggio, per due ragazzi, l’incidente avuto a bordo di un monopattino elettrico Ducati scontratosi con un’auto Citroen guidata da una donna. Il sinistro, avvenuto stamani nei pressi di una nota pizzeria in via Carnelutti a Ravanusa (AG), sarebbe stato causato da un mancato funzionamento dei freni.

Le conseguenze

La violenza dell’impatto ha provocato la frantumazione del parabrezza dell’auto mentre uno dei due giovani è rimasto ferito in modo serio. Trasportato in ambulanza gli è stata riscontrata la frattura del braccio, mentre per la donna al volante dell Citroen soltanto un grande spavento.