Palermo, violento scontro monopattino scooter in via Roma, feriti e traffico bloccato

Il traffico veicolare, caotico da sempre, a Palermo, da quando circolano anche i monopattini ha fatto registrare un sensibile aumento di incidenti più o meno gravi. L’ultimo questa mattina in via Roma. Protagonisti dello scontro due giovani, uno in sella ad uno scooter l’altro su un monopattino elettrico. All’altezza di via San Cristoforo l’impatto, che, per fortuna, non ha causato danni particolarmente gravi ai due, un italiano e uno straniero entrambi coscienti ma trasportati in ospedale per precauzione.

Traffico in tilt

Sul posto anche la polizia municipale, che, in attesa dell’infortunistica stradale ha regolato il traffico inevitabilmente andato in tilt per la presenza in strada dei due veicoli.