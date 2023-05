Rubano 25 computer da una scuola: la Polizia li recupera

La Polizia di Stato ha recuperato e riconsegnato 25 computer che nei giorni scorsi erano stati rubati nell’Istituto Da Vinci di Brienza, in provincia di Potenza. La refurtiva è stata trovata a bordo di un veicolo che è stato intercettato durante un controllo di una volante sulla strada statale 648. L’auto sospetta viaggiava a velocità sostenuta effettuando sorpassi pericolosi. Il conducente non si è fermato al posto di controllo ed ha proseguito la corsa, così è nato un inseguimento durante il quale da un finestrino è stato lanciato fuori un marsupio con attrezzi da scasso. Gli agenti sono riusciti a raggiungere il veicolo; quindi l’uomo in fuga ha deciso di abbandonare, proseguendo a piedi nelle campagne. Nell’auto è stato trovato uno zaino in cui è stata trovata la refurtiva: 25 computer e un mixer, oggetto di furto. Dopo le verifiche, la Polizia ha restituito le apparecchiature all’istituto scolastico che è proprietario dei dispositivi.