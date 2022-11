Reddito cittadinanza, il ministro dell’Istruzione: “Stop a chi non completa la scuola dell’obbligo”

L'indagine del ministero sui percettori del reddito nella fascia tra i 18 e i 29 anni: 11 mila hanno solo la licenza elementare o nessun titolo, 128 mila la licenza media

Niente Reddito di cittadinanza a chi non assolve l’obbligo scolastico.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha spiegato la linea del governo intervenendo in Senato: “In Italia ci sono 364.101 percettori di reddito di cittadinanza nella fascia tra i 18 e i 29 anni. Di essi 11.290 possiede solo la licenza elementare o nessun titolo, e altri 128.710 soltanto il titolo di licenza media.

Noi riteniamo si debba prevedere l’obbligo di completare il percorso scolastico per chi lo abbia illegalmente interrotto o un percorso di formazione professionale nel caso di persone con titolo di studio superiore ma non occupate né impegnate in aggiornamenti formativi, pena in entrambi i casi la perdita del reddito, o dell’eventuale misura assistenziale che dal 2024 lo sostituirà”.