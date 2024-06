Reddito energetico 2024, fino a 11mila euro per impianti fotovoltaici: a chi spetta e come fare domanda

Attesa presto l'apertura del portale per la presentazione delle domande: l'80% dei fondi sarà per il Sud.

Partiranno presto le domande per l’accesso al Reddito Energetico 2024, un contributo a fondo perduto da GSE per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Una misura che permette di risparmiare notevolmente per realizzare impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Ecco di cosa si tratta, i requisiti per accedere al contributo e come fare domanda.

Reddito Energetico per il fotovoltaico 2024, cos’è e a chi spetta

Il Fondo Nazionale Reddito Energetico è un contributo a fondo perduto che garantisce alle famiglie in situazione di disagio economico dei fondi per l’installazione di “impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo” per le abitazioni residenziali. Prevede lo stanziamento di fondi per un totale di 200 milioni di euro suddivisi in due quote uguali per gli anni 2024 e 2025.

Le risorse sono destinate per l’80% alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e per il 20% alle altre Regioni. L’importo del Fondo Reddito Energetico può aumentare in caso di versamenti volontari da Regioni, Province Autonome, Enti locali e no-profit, ma anche in caso di investimenti europei.

Il Fondo copre i costi di installazione di impianti fotovoltaici secondo la formula “chiavi in mano”, che comprende anche i servizi seguenti (per periodo di almeno 10 anni): polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.

Importi

Il Fondo Reddito Energetico prevede per ogni impianto installato l’erogazione di una quota fissa di 2mila euro e di una quota variabile che dipende dalla potenza elettrica dell’impianto (1.500 euro per kWe, fino a 6kW). In totale, quindi, è possibile ottenere fino a 11mila euro.

Requisiti e limiti Isee

Possono richiedere il Reddito Energetico 2024 per l’installazione di impianti fotovoltaici i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

ISEE : fino a 15mila euro (o 30mila per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico);

: fino a 15mila euro (o 30mila per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico); Diritto reale su edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze o degli spazi dove verrà realizzato l’impianto fotovoltaico.

su edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze o degli spazi dove verrà realizzato l’impianto fotovoltaico. I beneficiari o un componente del nucleo familiare devono essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze utilizzate nelle unità immobiliari o del punto di connessione alla rete elettrica.

Reddito energetico, requisiti per gli impianti

Gli impianti realizzati con il Fondo Reddito Energetico 2024 devono avere potenza nominale non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e devono essere anche di potenza “non superiore a quella impegnata in prelievo sul punto di connessione”.

Come fare domanda per il contributo

Per ottenere il Reddito Energetico, il Soggetto Beneficiario deve prima presentare una richiesta di accesso al beneficio, fornendo un preventivo dal Soggetto che realizzerà l’impianto e tutta la documentazione richiesta, e poi – dopo l’entrata in funzione dell’impianto – una richiesta di erogazione del contributo.

Per la richiesta di accesso al beneficio, sia il Soggetto Beneficiario che il Soggetto Realizzatore dell’impianto devono registrarsi prima al portale informatico GSE disponibile all’indirizzo https://areaclienti.gse.it/. Entro 60 giorni, il GSE comunica l’esito della domanda. Si ricorda che entro un anno dall’esito positivo, l’impianto deve essere già realizzato e in funzione.

Reddito energetico per il fotovoltaico 2024, quando fare domanda

Al momento il portale per accedere al Reddito energetico per il fotovoltaico 2024 non è ancora aperto. La data ufficiale del via alle domande non è ancora disponibile, tuttavia l’apertura del portale GSE è prevista entro il 24 settembre 2024 (120 giorni dall’approvazione del Regolamento per l’accesso al fondo).

Immagine di repertorio