Regalbuto, locali gratis per rilanciare l’economia

Il Comune intende concedere un immobile in comodato d’uso per sostenere le attività produttive: operazione possibile grazie al Fondo di sostegno per un importo di oltre 65 mila euro

REGALBUTO (EN) – Il Comune ha pubblicato un bando per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile comunale sito in via Garibaldi n. 254, finalizzato all’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali.

La città rientra fra i comuni finanziati dal Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023, il quale si propone di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei centri italiani colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontra una ridotta offerta di servizi e opportunità per le persone e per le attività economiche che sorgono nel territorio.

Facendo parte dei comuni beneficiari del finanziamento del Fondo, Regalbuto ha ottenuto una somma complessiva di 197.299,42 euro per il triennio 2021-2023 ed ha destinato le risorse della prima annualità 2021, un importo di 65.766,47 euro, per una delle categorie di intervento previste dal Fondo, ovvero quello legato “all’adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività.”

Il Comune aveva identificato nell’edificio di Via Garibaldi l’obiettivo su cui orientare il finanziamento ed ha già ultimato i lavori edili sull’immobile, pertanto ha pubblicato adesso il bando per la concessione in comodato d’uso che interesserà un periodo di cinque anni dall’inizio dell’attività. Alla scadenza, il comodato potrà essere prorogato di altri tre anni.

I beneficiari del bando sono persone fisiche o giuridiche che intraprendano nuove attività nel territorio del Comune di Regalbuto. Per nuove attività si intendono: quelle avviate dopo la pubblicazione del bando, quelle iscritte nel registro delle imprese ma attualmente inattive, imprese regolarmente registrate che intendano avviare nuove attività nel territorio comunale.

La concessione non riguarderà, dunque, attività già presenti che intendano semplicemente trasferire la loro sede. I soggetti che presenteranno domanda dovranno essere regolarmente iscritti al registro delle imprese. Le istanze di presentazione delle domande di partecipazione al bando dovranno pervenire in busta chiusa per posta al Protocollo del Comune entro le ore 12 del 28/06/2024.

Dopo aver valutato l’ammissibilità delle domande, una Commissione apposita procederà alla redazione della graduatoria finale, attraverso cui verrà designata l’attività vincitrice che otterrà l’immobile in comodato d’uso. Al fine di stilare la graduatoria finale, a coloro che presentano l’istanza verranno attributi dei punteggi aggiuntivi se si tratta di attività imprenditoriali a prevalente gestione femminile, di attività avviate da professionisti under 40 o da professionisti residenti nel Comune di Regalbuto.