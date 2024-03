“Respirare” è il nuovo singolo del giovane hitmaker palermitano Kid Gamma

Il giovane cantautore palermitano Kid Gamma ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Respirare”. Una canzone molto particolare.

Il giovane cantautore palermitano Kid Gamma ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Respirare”. Una canzone molto particolare che tratta un tema attualissimo: l’ansia. Protagonista della canzone dell’artista siciliano è una ragazza pressata dalle proprie insicurezze, che fa i conti con il buio della solitudine fino a darle un senso di soffocamento vero e proprio.

Come è possibile ascoltare dal singolo, pubblicato ufficialmente su tutte le principali piattaforme di streaming musicale il 21 marzo 2024, si nota il messaggio che lancia Kid Gamma, ovvero aiutare nei momenti di difficoltà che si presentano durante la vita soprattutto fra i giovani che apparentemente possono sembrare i più forti.

“Respirare” è uno dei nuovi singoli del 2024 targato Pulp Records, etichetta discografica con sede a Catania, di cui il giovane cantautore palermitano fa parte. È da precisare che la nuova canzone di Kid Gamma è stata composta insieme al musicista Carmelo Drago, il quale fra i suoi lavori vanta la collaborazione con La Rappresentante di Lista.

Chi è Kid Gamma, il giovane e promettente hitmaker siciliano

Kid Gamma è un cantante e beatmaker nato Palermo nel 2002. Dall’età di quattro anni si dedica agli studi del pianoforte, in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award. Inoltre, a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’Orchestra sinfonica siciliana. Dalla fine di settembre 2020 entra a far parte del roster di GoMad Concerti ed il 30 ottobre dello stesso anno esce “Iphone”, il suo primo singolo; il quale ottiene riscontri assolutamente positivi da parte dei media e dal pubblico. Nel 2023 inizia a collaborare ufficialmente con Pulp Records, dando una nuova estetica musicale e visiva al progetto. “Respirare” di Kid Gamma, disponibile dal 21/03/2024.