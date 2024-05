Resta in carcere l’ex sindaco di Tremestieri: le ultime sull’inchiesta Pandora

Confermata dal Tribunale del riesame di Catania la misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta Pandora. In carcere l'ex sindaco Santi Rando.

Confermata dal Tribunale del riesame di Catania la misura cautelare – emessa dal gip Carla Aurora Valenti, su richiesta della Procura distrettuale eseguita dai Carabinieri il 17 aprile – nell’ambito dell’inchiesta Pandora riguardo presunte infiltrazioni della criminalità organizzata e corruzione al Comune di Tremestieri Etneo. Sono stati emessi 3 provvedimenti differenti. Convalidata l’ordinanza cautelare in carcere per l’ex sindaco Santi Rando indagato per voto di scambio politico-mafioso. I giudici hanno fatto decadere uno dei casi di corruzione contestati.

Le altre conferme

Confermata pure la misura di Piero Cosentino indicato quale contatto tra il politico e il clan Santapaola-Ercolano. Domiciliari convalidati pure per il farmacista e consigliere comunale Mario Ronsisvalle, indagato per corruzione accusato di essersi interessato al fine di non aumentare il numero di farmacie a Tremestieri Etneo.

Coinvolto anche Sammartino

Luca Sammartino della Lega è indagato e il 17 aprile si è dimesso da vicepresidente della Regione Siciliana e da assessore all’Agricoltura. L’azione è avvenuta a seguito dell’arrivo della sospensione dalle funzioni pubbliche dal gip poiché indagato per due presunti casi di corruzione. Alla fine dell’interrogatorio di garanzia il suo legale Carmelo Peluso ha presentato l’appello contro il provvedimento.