Revisione auto, tutto ciò che serve sapere: regole, costi e sanzioni

Una delle spese più comuni che gravano periodicamente sulle tasche dei cittadini con costi variabili è la revisione auto. Ma cos’è questo documento? Si tratta di un certificato che attesta la validità della procedura di controllo dei veicoli atta ad accertare le condizioni di sicurezza, il livello di emissioni inquinanti e la rumorosità. Tutto ciò deve risultare conforme agli standard prescritti da normative internazionali e nazionali. Ogni guidatore deve averlo sempre a portata di mano. L’assenza oppure la scadenza violano il Codice Stradale e questo può comportare multe salatissime. Nel caso di revisione scaduta è prevista di sanzione amministrativa che varia da un minimo di 173 euro fino a un massimo di 694 euro. L’importo raddoppia per omissione della revisione per più di una volta. Le autorità annoteranno sul libretto di circolazione che il mezzo è posto sotto fermo amministrativo fino a quando non verrà effettuata la revisione.

Revisione per quali veicoli nuovi e costi

Nel 2024 dovranno essere sottoposte a revisione tutte le auto nuove acquistate nel 2020. La scadenza si prevede entro il mese indicato sulla carta di circolazione). Prevista pura per le vetture sottoposte al controllo nel 2022 con scadenza entro il mese della revisione precedente. L’importo della verifica ammonta intorno ai 45 euro se effettuato alla Motorizzazione Civile oppure sui 79 euro nei centri privati autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

Revisione auto ogni quanto

Il Codice della Strada stabilisce che la revisione auto sia obbligatoria con scadenze precise:

prima revisione auto: a 4 anni dall’immatricolazione

dall’immatricolazione dopo la prima revisione: ogni 2 anni.

E in caso di dimenticanza? Si può fare ricorso o evitare la multa solo in casi particolari:

in caso fortuito

forza maggiore (come un problema di salute serio).

Gli impegni, compresi quelli lavorativi, non fanno parte delle motivazioni accettabili.

Quanto tempo posso camminare senza revisione auto?

La legge non consente di condurre un mezzo senza revisione attiva ma è previsto un periodo di tolleranza. Le sanzioni non arrivano già dal giorno successivo alla scadenza o l’immatricolazione dell’auto. Il termine ultimo è, infatti, la fine del mese corrispondente a quello in cui è stata immatricolata la vettura oppure quando è stata effettuata l’ultima revisione. Se la revisione auto scade in un giorno festivo il termine utile è spostato al giorno lavorativo successivo pure del mese seguente.