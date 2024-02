Spaccio e violazione codice stradale per 20mila euro: denunce senza sosta nel Siracusano

Continua senza sosta il monitoraggio dei carabinieri questa volta impegnati nella zona di Pachino

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio dei Carabinieri del Comando

Provinciale di Siracusa che in questi giorni si sono concentrati nel territorio di Pachino, coadiuvati

dalle squadre della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e

del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), di concerto con il personale di quel Commissariato di P.S..

Pusher nei guai

Nell’ambito dell’attività, i militari della locale Stazione hanno denunciato due uomini di 24 e di 21

anni gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, poiché sono stati trovati

in possesso di oltre 50 grammi di marijuana, hashish e cocaina, oltre a materiale per il

confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

Senza patente

Nell’ambito della circolazione stradale, sono stati controllati 12 veicoli e identificate 26 persone.

In particolare, sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per circolazione di veicoli

sprovvisti di assicurazione e senza revisione periodica, guida senza patente e incauto affidamento

e altre contestazioni di varia natura con 6 veicoli sequestrati e/o sottoposti a fermo amministrativo,

per un importo complessivo di oltre 20mila euro.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio della provincia.