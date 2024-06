Maltempo, continuano senza sosta le ricerche dei tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone. Il sindaco: “Sono ore decisive”

Bloccati su uno scoglio, i tre sono stati trascinati dall’onda di piena all’arrivo sul posto delle prime squadre di soccorritori che li stavano per raggiungere. Sono dispersi dalle 13.30 di ieri.

Sono riprese le ricerche dei tre ragazzi dispersi da ieri a causa del maltempo nel fiume Natisone in piena, a Premariacco, in provincia di Udine.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I tre ragazzi sono dispersi dalle 13.30 di ieri. Bloccati su uno scoglio, i tre sono stati trascinati dall’onda di piena all’arrivo sul posto delle prime squadre di soccorritori che li stavano per raggiungere.

Le ricerche dei tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone

Dalle 13.30 di ieri, venerdì 31 maggio, i vigili del fuoco sono al lavoro con i sommozzatori e un elicottero per la ricerca di tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone a Premariacco, in provincia di Udine. Bloccati su uno scoglio, i tre sono stati trascinati dall’onda di piena all’arrivo sul posto delle prime squadre di soccorritori che li stavano per raggiungere. Alle ricerche sta partecipando anche l’elicottero del servizio sanitario regionale.

Anche i tecnici della stazione di Udine del Soccorso Alpino sono stati coinvolti nelle ricerche dei tre giovani dispersi nel fiume Natisone, su attivazione della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, che coordinano le operazioni. Intorno alle 15.30 due operatori sono stati imbarcati sull’elicottero della Protezione civile per sopralluoghi lungo il fiume dall’alto, mentre alle 16.30 è stata richiesta la disponibilità di altri due tecnici per eventuale imbarco sul secondo elicottero dell’elisoccorso regionale in caso di operazioni di recupero con il verricello.

Le parole dell’amministrazione regionale e del sindaco

Per il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e l’assessore delegato alla Protezione Civile quelle che stanno trascorrendo sono ore di forte trepidazione. La comunità regionale segue con apprensione gli sviluppi della vicenda che ha coinvolto i tre ragazzi dispersi nelle acque del Natisone. L’amministrazione regionale sta monitorando minuto per minuto l’evolversi della situazione ed è al fianco delle famiglie coinvolte. Il massimo esponente dell’esecutivo e l’assessore regionale inoltre rivolgono un grande plauso a tutti gli uomini delle varie forze ancora impegnati nel disperato tentativo di ritrovare le tre persone coinvolte nella vicenda.

Il governatore e l’assessore regionale hanno inteso esprimere un ringraziamento anche alla Protezione civile regionale che, da subito, si è mossa in ausilio alle operazioni. Da oggi metterà a disposizione, oltre ai volontari, anche i droni in propria dotazione per le ricerche dei giovani.

“Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell’alba stanno setacciato la forra di Premariacco in direzione Paderno”, comunica in un post il sindaco Premariacco Michele De Sabata, postando la foto dei mezzi dei Vigili del Fuoco. “Durante la notte hanno sospeso in un punto le ricerche in attesa di potersi calare o risalire dal fiume. Sono ore decisive“.