Rifiuti a Catania, Trantino: “Dobbiamo essere pronti a fronteggiare situazione d’emergenza”

A Palermo sono ore frenetiche di lavoro e riunioni per risolvere le criticità emerse per i circa 200 Comuni che conferivano in discarica a Lentini dopo la chiusura annunciata qualche giorno fa. Nel frattempo il sindaco di Catania, Enrico Trantino, lancia un nuovo appello con un videomessaggio diffuso sui social e rivolto alla cittadinanza chiedendo ancora una volta di differenziare correttamente.

Rifiuti, nuovo appello del sindaco Trantino a differenziare

Aggiornamento 19:20, 24 giugno – “Ancora da Palermo non sono giunte notizie, so che stanno alacremente lavorando e si sono riuniti per l’individuazione di una soluzione che consenta di ristabilire il corretto conferimento dei rifiuti e quindi il trasporto della discarica che sarà individuata qualunque essa sia. Dobbiamo essere pronti a fronteggiare questa situazione d’emergenza. Però non dimentichiamoci che ogni opportunità nasce da una crisi”.

Test superato alla Fiera, qualche criticità invece alla Pescheria per colpa di operatori che non hanno rispettato le regole. Questo emerge dalle parole del primo cittadino.

“Il fatto stesso che oggi alla Fiera gli operatori abbiano risposto abbastanza bene differenziando tutti i rifiuti e quindi consentendo un’immediata ripulitura del mercato storico di Pizza Carlo Alberto ci deve fare sperare sulla nascita di un nuovo modello organizzativo che spero possa protrarsi anche nel futuro – prosegue -. Non lo stesso possiamo dire purtroppo per il mercato della Pescheria: i più grandi, gli storici, hanno rispettato le regole mentre gli altri hanno lasciato ai confini della fiera una serie di rifiuti indifferenziati che naturalmente non abbiamo potuto raccogliere. Procurerà cattivi odori ma non è colpa mia: peggio per quelli che l’hanno seminata anche se purtroppo ci vanno di mezzo i colpevoli”.

Anche domani mercati storici e rionali aperti: indispensabile che i commercianti differenzino gli scarti. “Domani ci saranno i mercati di Piazza del Carmelo e di Librino – ribadisce -. Ho già invitato i presidenti delle rispettive Municipalità e i consiglieri a svolgere un’azione persuasiva nei confronti degli operatori per il rispetto della differenziata. Intanto per stasera si può conferire soltanto organico e basta. Già in molti quartieri c’è una situazione insostenibile. Cerchiamo di non aggravare quello che già purtroppo viene avvertito come una condizione di insalubrità, di fastidio e di disagio. Ci vanno nel mezzo quelli che non c’entrano: le persone che rispettano le regole. Non è giusto che paghino per quei pochi incivili che ancora non si sono convinti a doverle rispettare. Cerchiamo di far nascere questo nuovo rapporto in cui differenziare significa risparmio di costi e possibilità di maggiore erogazione di servizi da parte del Comune come strade, marciapiedi, verde – conclude – Si tratta di un’operazione a vincere se viene compresa”.