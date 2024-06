VIDEO | Rifiuti, l’ordinanza Schifani non ancora firmata: i provvedimenti di Trantino

Il sindaco di Catania, in attesa dell'ordinanza, corre ai ripari per evitare la degenerazione della situazione.

L’ordinanza del governo Schifani sul temporaneo trasferimento in altri 5 siti individuati in Sicilia per il conferimento dei rifiuti dopo la chiusura del Tmb di Lentini non è ancora stata firmata. Nell’attesa il sindaco di Catania Enrico Trantino corre ai ripari per evitare la degenerazione della situazione rifiuti.

Le parole di Trantino sull’emergenza rifiuti

Con il caldo di questi giorni, infatti, potrebbe trasformarsi in una vera e propria emergenza. E così il sindaco Trantino continua a ricordare ai cittadini di conferire i rifiuti sempre nel rispetto massimo del calendario. Stasera, 23 giugno, come di consueto bisogna conferire solo plastica e metalli.

Trantino ha attuato dei provvedimenti per quanto riguarda i mercati storici e quelli rionali. Nel suo post Facebook scrive: “Domani consentiremo l’apertura di Fiera e Pescheria; ma se non dovessero rispettare le regole di smaltimento spiegate nel video, il giorno dopo saremo costretti a impedire il montaggio delle installazioni. Speriamo che dalla crisi nasca l’opportunità di un nuovo patto tra Comune e operatori dei mercati”. I mercati rionali sono invece temporaneamente sospesi.

Fonte video: Facebook – Enrico Trantino Sindaco