Ritrovate Alessandra e la madre, ecco dove si trovano: il padre in contatto con loro

Ritrovate la piccola Alessandra Pappalardo e la madre, scomparse dalla giornata di venerdì a Riposto. Ecco le come stanno.

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Alessandra Pappalardo, la bambina di 3 anni scomparsa venerdì scorso da Riposto (Catania) insieme alla madre, una donna di origini ucraine di 44 anni.

Leonardo Pappalardo, 59 anni, padre della bambina e marito della donna, avrebbe infatti ricevuto aggiornamenti confortanti in merito. La piccola e la madre, infatti, starebbero bene e non avrebbero ancora lasciato la Sicilia. Lo stesso Pappalardo sarebbe riuscito, in seguito, a mettersi in contatto con loro.

Un litigio alla base della fuga?

Inizialmente, infatti, si è temuto che la donna potesse decidere di fuggire dall’Isola per rifugiarsi altrove, probabilmente al di fuori dei confini nazionali. A scatenare la fuga della donna, probabilmente, sarebbe stato un litigio scoppiato con il marito. Ciononostante, restano ancora molti interrogativi aperti a riguardo.

Nelle scorse ore l’uomo aveva presentato una denuncia ai carabinieri per allontanamento volontario. In base alle prime informazioni, pare che la donna si fosse allontanata da casa senza portare con sé vestiti ma solo con due telefonini, un caricabatterie e la carta di credito.