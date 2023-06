Riposto, madre sparita con la figlia di 3 anni: padre denuncia scomparsa

Sono ore di apprensione per le sorti di Alessandra Pappalardo, una bimba di 3 anni residente a Riposto, sparita insieme alla madre.

Sono ore di apprensione per le sorti di Alessandra Pappalardo, una bimba di 3 anni residente a Riposto, sparita da venerdì scorso insieme alla madre, una donna ucraina di 44 anni, e alla sorella di 13 anni, anche lei di nazionalità ucraina. A denunciarne la scomparsa è il padre della bambina, Leonardo Pappalardo, 59enne ripostese, che da due giorni ormai non ha più notizie della piccola e teme che la moglie possa decidere di portarla fuori dal Paese. L’uomo, che ha presentato una denuncia ai carabinieri per allontanamento volontario, chiede aiuto a chiunque possa aver visto la bambina nelle ultime 48 ore.

Il legale parla del caso

La moglie si sarebbe allontanata da casa senza portare con sé vestiti ma solo con due telefonini, un caricabatterie e la carta di credito. “Il mio assistito è preoccupato per le sorti della figlia – dichiara Enzo Iofrida, avvocato dell’uomo -. Non sappiamo se la moglie abbia intenzione di portarla fuori dall’Italia, magari nel proprio Paese. Chiediamo la collaborazione di tutti. Stiamo diffondendo la foto e le generalità della bambina nell’interesse della minore affinché possa essere ritrovata velocemente. Chiunque l’abbia vista, lo segnali ai carabinieri. Il fattore tempo in questi casi è fondamentale”.