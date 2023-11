Risparmio di energia in casa? Ecco le tende termiche: come funzionano

Vuoi emanare meno emissioni per l'ambiente e ricevere bollette meno care? Arrivano le tende termiche: ecco come funzionano

Al giorno d’oggi, il risparmio energetico ha assunto una valenza fondamentale nella vita dell’uomo. In primis perchè riduce le emissioni facendo meno male al pianeta e, in secondo luogo, perchè permette di ricevere bollette sicuramente meno esose. Quando non è possibile abbassare i consumi tramite grossi investimenti – come la sostituzione dei serramenti e una nuova caldaia a condensazione – tuttavia ci si può affidare ad alcuni trucchi meno costosi, ma che possono fare la differenza in termini di efficientamento energetico. Parliamo, ad esempio, delle tende termiche: si tratta di un elemento essenziale che ti aiuterà a migliorare l’efficienza energetica di casa, contribuendo al comfort termico e riducendo i consumi di energia, mantenendo più a lungo la temperatura interna durante le stagioni più rigide.

Cosa sono le tende termiche

Le tende termiche sono dei tendaggi in tessuto creati con materiali speciali, progettati per isolare gli ambienti dal punto di vista termico. Spesso sono composte da più strati di tessuto, con un primo strato termico interno che agisce come barriera contro la dispersione di calore. Per questo motivo all’apparenza sono più spesse e pesanti. Tra i materiali più comuni includono poliestere, cotone e miscugli di fibre sintetiche che, unendosi, vantano notevoli proprietà isolanti. Il funzionamento di questa particolare tipologia di tende si basa dunque sulla riduzione delle perdite di calore nei pressi delle finestre. Creando infatti uno strato isolante tra l’interno della casa e la finestra stessa, riescono ad impedire al calore di disperdersi verso l’esterno. Durante le stagioni calde, le tende termiche possono contribuire a bloccare parte del calore esterno, mantenendo l’interno più fresco.

Le tende riflettenti: come installarle

Esiste, tuttavia, un’altra tipologia di tende termiche. Questi tendaggi presentano rivestimenti riflettenti che aiutano a respingere la radiazione termica. Durante l’inverno, dunque, le tende possono riflettere il calore indietro nella stanza, mentre durante l’estate possono respingere i raggi solari, riducendo così il surriscaldamento. Pur presentandosi come normali tendaggi, l’installazione corretta delle tende termiche è fondamentale per massimizzare i loro benefici. È importante che le tende siano ben aderenti alle finestre per evitare fessure attraverso le quali il calore potrebbe disperdersi. Meglio quindi affidarsi a chi le produce o seguire pedissequamente le istruzioni. Soprattutto quando si tratta di tende applicate direttamente sugli infissi e non sui più classici bastoni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI