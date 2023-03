Tirate di capelli e ceffoni per un fidanzamento “sgradito”: 10 Daspo Willy

Una lite incredibilmente violenta per una coppia osteggiata dalla famiglia di lei: la ricostruzione dell'episodio, risalente allo scorso 11 novembre, e i provvedimenti.

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno notificato 10 Daspo Willy ad altrettante persone che, in concorso tra loro, si sarebbero rese responsabili dei reati di rissa aggravata in piazza Roma, lesioni personali e minacce.

L’episodio è avvenuto lo scorso 11 novembre nel centro di Biancavilla. In caso di violazione delle disposizioni proposte dall’Arma di Biancavilla ed emesse dalla Questura di Catania, è prevista la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 80.000 euro.

Rissa in piazza Roma a Biancavilla

La scintilla della rissa sarebbe stata l’ennesima uscita in pubblico di una coppia di giovani fidanzati, una 18enne di origini albanesi e un 21enne di origini marocchine. Da qualche mese infatti, questa relazione sentimentale veniva apertamente osteggiata dai familiari della ragazza (che non volevano per lei un ragazzo di origini marocchine) che, in ogni utile occasione, insultavano i due giovani.

La sera dei fatti, intorno alle 21.30, mentre i due fidanzati si stavano recando a cena fuori assieme alla sorella di lei, nel passare in piazza Roma, si erano imbattuti in alcuni parenti della 18enne, un lontano “zio” di 47 anni e la rispettiva consorte di 43 anni, a loro volta accompagnati da una coppia di amici. Questi avevano subito iniziato a insultarli.

A quel punto la ragazza, nel tentativo di placare gli animi, si era avvicinata ai familiari per chiedere loro di smettere, venendo per tutta risposta malmenata, con tirate di capelli e schiaffeggiata dalla donna. Stessa sorte per il giovane marocchino, preso a ceffoni dallo zio e “costretto” a raccogliere un dissuasore in ghisa dalla strada per tentare di difendersi.

Alla rissa avrebbero partecipato, per dare manforte, anche altri familiari dello zio e della moglie e altri parenti albanesi.

I provvedimenti

Nei giorni scorsi, il comando provinciale carabinieri di Catania ha eseguito oltre 20 misure di prevenzione personale, richieste nei confronti di altrettanti soggetti che si sarebbero resi responsabili di gravi disordini e di condotte violente commesse in aree cittadine centrali, affollate da numerosi passanti ed avventori di ogni fascia d’età.

Oltre che i Daspo “Willy” relativi alla rissa di piazza Roma, a Biancavilla i carabinieri hanno notificato alcuni provvedimenti anche ad alcune persone al centro delle indagini su un’altra maxi-rissa, avvenuta nel quartiere Ardizzone lo scorso ottobre.