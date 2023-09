Viaggi “da incubo” e voli WizzAir e Easyjet in ritardo: come chiedere rimborso

Un weekend difficile per i viaggiatori siciliani, con diversi voli in ritardo: ecco come e in quali casi si può ottenere un rimborso/risarcimento.

“Giornata da incubo per i passeggeri aerei dei voli Milano Palermo e Palermo Milano, che, nella giornata di ieri, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Easyjet“.

Questo è quanto si legge in una nota di ItaliaRimborso, secondo la quale agli sfortunati viaggiatori dei voli spetterebbe un rimborso. Ecco le informazioni utili su come richiederlo.

Voli tra Milano e Palermo in ritardo con Easyjet, il caso

“Il volo Milano Palermo EJU3505 doveva partire alle 12.45 e i passeggeri sono stati atterrati solamente alle 18.07. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Palermo Milano EJU3506 con partenza prevista alle 15.10 e i viaggiatori sono atterrati alle 20:38″. Questo è quanto si legge nella nota di ItaliaRimborso.

Non si tratta, purtroppo, dell’unico caso di ritardi in uno degli ultimi weekend di un’estate particolarmente difficile in Sicilia sul fronte dei viaggi e delle infrastrutture. Lo scorso 2 settembre, infatti, anche sul volo WizzAir diretto da Catania a Milano si è registrato un ritardo: il volo previsto per le ore 9.05 è partito alle 14.50. Il giorno seguente, i passeggeri dei voli Catania – Torino e Torino – Catania hanno dovuto attendere fino a sei ore prima di poter salire sull’aereo.

Come richiedere i rimborsi

Voli in ritardo? Si può chiedere un rimborso. Nel caso di Easyjet Milano-Palermo e Palermo-Milano, i passeggeri possono ottenere fino a 250 euro.

Per ritardi di due/tre ore, Easyjet prevede un voucher ristoro per snack e bevande. Tuttavia, se il volo è stato cancellato, è arrivato con oltre 180 minuti di ritardo o è stato negato per overbooking, il risarcimento previsto è:

250 euro per le tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri;

400 euro per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;

600 euro per le tratte superiori ai 3.500 chilometri.

Nel caso di ritardi di oltre 5 ore, Easyjet prevede la possibilità di riprogrammare i voli o ottenere un rimborso completo rivolgendosi o al personale dell’aeroporto o al servizio clienti. In caso di voli riprogrammati con necessità di pernottamento, Easyjet provvede alla sistemazione e ai trasferimenti (o, eventualmente, garantisce un rimborso spese). Il modulo per il risarcimento è disponibile sul sito della compagnia (qui il link).

Per i voli Wizzair in ritardo fino a 5 ore è possibile ottenere, in base all’entità del ritardo e alla distanza da percorrere:

rinfresco e pasti di valore proporzionato al ritardo;

due telefonate, messaggi telefax, fax o email (o il rimborso di tali spese previa presentazione delle fatture).

Per ritardi di oltre 5 ore, in più, il passeggero può scegliere una delle seguenti opzioni:

Prenotare il primo volo disponibile con la stessa rotta o una rotta simile, anche con un’altra compagnia o altro mezzo in caso di mancata disponibilità. Sul sito WizzAir si legge: “Le spese e i costi correlati, ragionevoli e adeguatamente documentati, possono essere trasmessi per ricevere un rimborso tramite wizzair.com“.

con la stessa rotta o una rotta simile, anche con un’altra compagnia o altro mezzo in caso di mancata disponibilità. Sul sito WizzAir si legge: “Le spese e i costi correlati, ragionevoli e adeguatamente documentati, possono essere trasmessi per ricevere un rimborso tramite wizzair.com“. Cancellazione della prenotazione e rimborso del prezzo di acquisto del biglietto, per le parti del viaggio non effettuate e per le parti già utilizzate qualora il volo non soddisfi più alcuno scopo in relazione al programma di viaggio originale, se pertinente (ovvero in caso di voli di collegamento).

e rimborso del prezzo di acquisto del biglietto, per le parti del viaggio non effettuate e per le parti già utilizzate qualora il volo non soddisfi più alcuno scopo in relazione al programma di viaggio originale, se pertinente (ovvero in caso di voli di collegamento). Cancellazione della prenotazione e caricamento di crediti WIZZ sul conto WIZZ dell’importo totale del pagamento per il volo in questione. Il credito può essere utilizzato per l’acquisto di qualsiasi volo/servizio Wizz Air in futuro.

