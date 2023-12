Lieto fine per Giuseppe Bonanno, ritrovato a Strasburgo il 61enne di Alì scomparso nel nulla

Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche del 61enne Giuseppe Bonanno. L'uomo era stato portato in ospedale.

È stato ritrovato Giuseppe Bonanno, l’uomo di 61 anni originario di Alì (Messina) che era misteriosamente scomparso mentre si trovava in viaggio per il Belgio. Bonanno è stato rintracciato a Strasburgo, in Francia, dove si trovava ricoverato in ospedale. Dopo essere stati informati, i suoi familiari residenti nella località di Tubize, poco distante da Bruxelles, si sono messi in marcia per andarlo a trovare.

La scomparsa e il ritrovamento

Secondo la ricostruzione dei fatti, il 61enne si era spostato martedì sera da Messina con un bus Flixbus per andare a fare visita al fratello residente a Bruxelles. L’uomo, però, era diventato irreperibile durante la tratta Torino-Bruxelles.

A quanto pare, il 61enne sarebbe sceso a Strasburgo e sarebbe stato ritrovato dalle autorità mentre vagava per le strade della città in evidente stato confusionale. Nell’occasione era stato quindi portato in ospedale per essere assistito dai medici.

L’annuncio del Comune

L’annuncio del ritrovamento è stato dato dal Comune di Alì attraverso i propri canali social. “Ringraziamo Dio e la nostra patrona Sant’Agata, alla quale Giuseppe è devoto, di averlo ritrovato sano e salvo. Caro Giuseppe… Alì ti aspetta a braccia aperte!”, si legge sulla pagina Facebook dell’amministrazione.

“Porgiamo i nostri saluti ed un caloroso abbraccio a tutti i parenti in Belgio che hanno passato ore di intensa apprensione!”, conclude il Comune di Alì.