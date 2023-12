Ore d’apprensione per 61enne del Messinese, partito per il Belgio e poi scomparso

I familiari hanno lanciato l'allarme per avviare le ricerche del 61enne e anche il Comune di Alì ha scritto un appello sui social

Grande apprensione ad Ali’, in provincia di Messina, per la scomparsa di Giuseppe Bonanno, 61 anni. L’uomo era partito lo scorso martedì 12 dicembre da Messina con un pullman diretto in Belgio per trascorrere le festività natalizie con la sua famiglia. Del pensionato, pero’, residente ad Alì, non si hanno più notizie da alcuni giorni.

L’allarme dei familiari

I familiari hanno lanciato l’allarme per avviare le ricerche del 61enne e anche il Comune di Alì ha scritto un appello su social: “Ore di apprensione per un nostro caro concittadino in viaggio verso il Belgio – si legge in un post sulla pagiona Facebook del Comune – . Giuseppe Bonanno (61 anni), residente in Alì (ME), era in viaggio da giorno 12/12/2023 con arrivo previsto a Bruxelles il 14/12/2023 alle 08:30. Ha fatto cambio di pullman presso la città di Torino I parenti che lo attendevano alla fermata dell’autobus, non l’hanno mai visto arrivare. Siamo in continuo contatto con i parenti che vivono in Belgio, a Tubize. Abbiamo subito dato comunicazione alle autoritá competenti. Siamo tutti in apprensione per Peppino (come lo chiamiamo tutti qui in paese) e speriamo che al più presto ci dia sue notizie”.