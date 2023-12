VIDEO | Scomparsa celebre tiktoker, si cerca “Laura La Divina”: “Una persona fragile”

Dal pomeriggio del 13 dicembre non si hanno più notizie dell'influencer transgender.

L’influencer transgender Laura La Divina è scomparsa? Sembra che la tiktoker napoletana, molto conosciuta e popolare sui social, sia svanita nel nulla improvvisamente.

A mostrare apprensione e lanciare un appello per le ricerche è la trasmissione “Chi l’ha visto”: la conduttrice Federica Sciarelli, infatti, avrebbe ricevuto diverse chiamate di fan e amici preoccupati da Napoli e avrebbe mostrato una foto dell’influencer agli spettatori del noto programma dedicato a casi di scomparsa e crimine.

Laura La Divina è scomparsa, preoccupazione sui social

“In molti ci stanno telefonando da Napoli per la scomparsa di Laura. Dalle 5 del pomeriggio (del 13 dicembre, ndr) si è allontanata e tutti sono preoccupati per lei”, dichiara la conduttrice di “Chi l’ha visto”, dando seguito alle tante segnalazioni inviate alla trasmissione in onda su Rai 3.

Pare che la donna stia attraversando un momento di grande fragilità. La sua scomparsa, quindi, preoccupa particolarmente le persone che l’apprezzano e le sono vicine.

Laura La Divina è diventata popolare online anche grazie ai suoi video divertenti, in cui anima le feste con le sue canzoni, ma anche per i tanti video sulla sua quotidianità e sui problemi che purtroppo tante persone con un passato difficile si trovano ad affrontare.

Il video di Rita De Crescenzo

Un’altra tiktoker ha mostrato grande apprensione per la scomparsa di Laura La Divina. Si tratta di Rita De Crescenzo, che sui social ha condiviso un video, invitando chiunque abbia notizie a farsi avanti. Secondo quanto si apprende dal video, la tiktoker sarebbe stata avvistata nei pressi della stazione, ma non è chiaro se Laura sia salita o meno su un treno.

La segnalazione, al momento, non risulta verificata. Quello che si sa è che il telefono di Laura al momento risulta irraggiungibile e che amici e fan hanno già avviato le ricerche e moltiplicato gli appelli online invitando i cittadini a segnalare qualsiasi informazione utile alle forze dell’ordine.

Fonte foto: profilo Instagram, video dal profilo TikTok di Rita De Crescenzo