Europee, questa sera il comizio di Cateno De Luca a Milazzo

Questa sera giovedì 23 maggio alle 20 il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca sbarca in Piazza Caio Duilio a Milazzo per un comizio in vista delle Europee. L’appuntamento era già in programma due settimane fa ma è stato rinviato a causa di problemi di salute dell’onorevole De Luca, che questa sera al comizio sarà accolto dai sodali del Movimento che hanno condiviso il progetto di “Difendi la Libertà con Cateno De Luca “.

Europee, gli ospiti della tappa milazzese di De Luca

Sul palco interverranno il deputato e sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto e il coordinatore cittadino del Circolo Damiano Maisano, consigliere comunale di opposizione. Ad accoglierlo nella tappa mamertina anche l’altro esponente l’ex assessore Carmelo Torre e la componente della segreteria provinciale Stefania Quattrocchi.

