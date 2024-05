Palermo, tragico incidente allo Zen: morto un motociclista

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Incidente mortale allo Zen di Palermo. Un motociclista è deceduto oggi pomeriggio a causa di un incidente avvenuto in viale Sandro Pertini, in prossimità del curvone. Dalle prime informazioni si tratta di un uomo (di cui non si conoscono ancora nome ed età) che si trovava alla guida di una Bmw. Il cadavere dell’uomo è stato trovato sull’asfalto a circa 20 metri dal mezzo a due ruote.

Palermo, inutili i soccorsi del 118

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri, dell’Infortunistica della polizia municipale e dei sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora da chiarire l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI