Via al concorso carabinieri 2024 per atleti: bando, requisiti e come fare domanda

Nuova opportunità nelle forze armate: 16 posti disponibili, ecco come partecipare.

Nuovo concorso carabinieri nel 2024: l’Arma è alla ricerca di 16 atleti professionisti e nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per la selezione.

Ecco tutte le informazioni utili: i requisiti, le scadenze da rispettare e le istruzioni per fare domanda per partecipare al concorso pubblico.

Concorso carabinieri atleti 2024, 16 posti

L’Arma ha indetto un concorso per titoli per la selezione di 16 carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri. Sono 16 i posti, così distribuiti:

Arti marziali:

1 atleta di sesso maschile per atleta specializzato in Judo, categoria 73 kg;

2 atleti di sesso maschile specializzati in Judo, categoria 81 kg.

Nuoto:

1 atleta di sesso maschile nella disciplina nuoto, specialità 200mt Farfalla;

1 atleta di sesso maschile nella disciplina nuoto, specialità 50-100mt Stile libero;

Canoa fluviale

1 atleta di sesso femminile nella disciplina di canoa fluviale, specialità Discesa C1 canadese;

Motociclismo

1 atleta di sesso maschile nella disciplina Motociclismo, specialità Velocità, campionato “FIM World Championship Gran Prix”, classe Moto 3.

Sport Invernali

1 atleta di sesso maschile nella disciplina Snowboard, specialità PGS-PSL;

1 atleta di sesso femminile nella disciplina Sci Alpino, specialità Slalom Gigante, Slalom speciale, Supergigante e Discesa libera;

1 atleta di sesso femminile nella disciplina Biathlon, specialità Inseguimento;

2 atleti di sesso maschile nella disciplina Biathlon;

1 atleta di sesso femminile nella disciplina Sci di fondo, specialità Individuale tecnica classica;

1 atleta di sesso maschile nella disciplina Sci di fondo, specialità Sprint Tecnica Libera;

1 atleta di sesso maschile nella disciplina Sci Alpinismo, specialità Sprint.

Sport del ghiaccio

1 atleta di sesso femminile nella disciplina Pattinaggio su ghiaccio Pista Lunga”.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso carabinieri 2024 per atleti i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

età compresa tra i 17 e i 24 anni (non compiuti), limite elevabile a 28 anni per chi ha completato 12 anni di servizio militare;

Se minorenni, consenso di chi ha la patria potestà alla partecipazione al concorso pubblico;

Godimento dei diritti civili e politici;

Titolo di studio : diploma di scuola secondaria di primo grado;

: diploma di scuola secondaria di primo grado; Non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione con procedimento disciplinare e non essere stati prosciolti da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia (con l’esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica);

Condotta incensurabile;

Non aver riportato condanne per delitti non colposi;

Aver conseguito, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2023 e la data di scadenza della presentazione delle domande per il concorso carabinieri 2024 per atleti, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o da federazioni associate a esso nella disciplina in cui si intende concorrere;

Essere riconosciuti “atleti di interesse nazionale” dal CONI o dalle federazioni sportive associate;

I vincitori di concorso potranno ottenere il ruolo solo dopo il riconoscimento di idoneità psicofisica e attitudinale, se non hanno tenuto comportamenti antidemocratici e/o che non permettano di acquisire o mantenere lo status di carabiniere.

Come fare domanda

Per partecipare al concorso carabinieri 2024 per atleti bisogna fare domanda online tramite il portale accessibile https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOnline20 o tramite piattaforma inPA.

Concorso carabinieri atleti 2024, scadenza bando

Per partecipare c’è tempo fino a 30 giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cioè fino alle ore 23.59 del 14/06/2024. Ulteriori notizie disponibili nel bando riportato in basso.