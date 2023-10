Una rivoluzione per il decoro urbano di Ribera

Il sindaco Ruvolo e l’assessore Sgrò hanno annunciato un nuovo Piano per l’eliminazione delle erbe infestanti presenti sul territorio urbano. Una strategia innovativa ed ecocompatibile

RIBERA (AG) – “Un nuovo Piano di diserbo finalizzato all’eliminazione delle erbe infestanti in città”. Lo hanno annunciato ufficialmente nei giorni scorsi il sindaco Matteo Ruvolo e l’assessore comunale al Decoro urbano Giuseppe Maria Sgrò, parlando di un’iniziativa che “mira a migliorare l’aspetto estetico della città, promuovere la sicurezza pubblica e preservare la salute degli spazi verdi”.

“Abbiamo fortemente voluto cambiare metodo – hanno aggiunto gli amministratori – e intraprendere questo nuovo percorso finalizzato a risolvere un problema annoso, che non permette alla nostra città di essere decorosa come tutti vorremmo”.

“Fin dai primi mesi dell’anno – ha sottolineato ancora Sgrò – ci siamo chiesti quale percorso intraprendere per gestire in modo più efficace, ma anche sostenibile (rispetto al classico metodo che prevede l’utilizzo del decespugliatore) il problema delle erbe infestanti in ambito urbano. Siamo giunti così alla conclusione, come più volte ho anticipato in questi mesi, che la soluzione migliore sia quella che prevede l’utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante. Avvalendoci, per la realizzazione di un piano di diserbo, della professionalità di Ciro Miceli (iscritto al Collegio dei periti agrari laureati della provincia di Agrigento con abilitazione all’attività di consulente fitosanitario) abbiamo così predisposto il piano d’azione”.

Per Miceli l’Amministrazione riberese è stata lungimirante “ed è la prima Amministrazione in Sicilia ad adottare questa metodologia del diserbo ecocompatibile. Le linee guida del Piano di diserbo definiscono in ottemperanza al Pan (Piano di azione nazionale) le strategie per il diserbo cittadino e l’uso di prodotti fitosanitari in ambito urbano che devono conciliare l’esigenza di un’azione efficace per il decoro, la salubrità e la sicurezza della città con la limitazione e la regolamentazione, secondo le prescrizioni normative, dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari”.

Tre interventi nell’arco di un anno solare

La strategia prevede tre interventi nell’arco di un anno solare, quindi fino alla fine del 2024 ne saranno effettuati cinque: il primo nel mese di ottobre 2023, il secondo nel mese di dicembre 2023, il terzo a marzo 2024, il quarto a ottobre 2024 e il quinto a dicembre 2024. Chiaramente a ogni intervento di diserbo ne sarà accompagnato uno di scerbatura in modo tale da lasciare il sito pulito.

“L’obiettivo di questo Piano – ha sottolineato Ruvolo – è triplice: migliorare l’estetica del centro urbano, restituendo al nostro comune un aspetto più curato e accogliente; promuovere la sicurezza dei cittadini, perché le erbacce non controllate possono rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale e pedonale, in quanto possono ostacolare la visibilità lungo le strade e creare condizioni di scivolosità sui marciapiedi; infine preservare l’ambiente. Per tale motivo saranno utilizzate soluzioni sostenibili e rispettose dell’ecosistema locale, al fine di minimizzare l’impatto ambientale”.

“Questo Piano di diserbo – ha concluso il primo cittadino di Ribera – è un passo importante verso la creazione di uno spazio urbano più pulito, sicuro ed esteticamente gradevole per tutti i cittadini. Siamo convinti che il coinvolgimento attivo della comunità e l’adozione di metodologie ecosostenibili contribuiranno al successo di questa iniziativa. E a tal proposito invitiamo tutti i residenti a collaborare, segnalando eventuali aree particolarmente infestate”.