Roma, bimbo precipita dal balcone: è gravissimo

Dramma a Roma, dove un bimbo di appena quattro anni è precipitato, per ragioni ancora da accertare, da un balcone al secondo piano di uno stabile. Il fatto è avvenuto intorno alle 7:30 in via Dei Fiori, in zona Alessandrino. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli. Sull’episodio indaga la polizia.

Alcuni residenti hanno sentito lamentarsi il bambino sul marciapiede. E anche i genitori hanno sentito il pianto e le grida del piccolo. Sul posto è arrivata la polizia scientifica per comprendere l’esatta dinamica della tragedia e anche un’eliambulanza che ha trasportato il piccolo all’ospedale.