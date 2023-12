Roma, Concerto di Natale 2023 a favore dei bambini poveri e malati dell’Egitto

Nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme si è tenuto il concerto natalizio di solidarietà per le attività solidali dell'Associazione "Bambino Gesù del Cairo"

L’Associazione “Bambino Gesù del Cairo Onlus“, il cui Presidente è Monsignor Gaid Yoannis Lazhi, già Segretario di Sua Santità Papa Francesco, ha organizzato, in occasione delle festività natalizie il Concerto di Natale. La finalità è di condividere con tutti i soci, gli amici e i sostenitori, un evento pastorale ed artistico, caratterizzato dall’esecuzione di prestigiosi brani musicali, accompagnati da immagini altamente significative. Il Concerto si è tenuto il 19 dicembre, alle ore 19.30, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, in Piazza di S. Croce in Gerusalemme, 10. Ha visto le esibizioni della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Soprano Minji Kang. Ha presentato la serata Claudia Conte. A diffondere la notizia sono stati Biagio Maimone e Francesca Lovatelli Caetani della Direzione dell’ufficio stampa dell’Associazione.

Iniziativa virtuosa

Tale iniziativa si inserisce nell’attività di Fundraising dell’Associazione, il cui obiettivo è di ultimare in Egitto i lavori inerenti la costruzione dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà”. Tale denominazione fa riferimento al prezioso dono che Sua Santità Papa Francesco ha benevolmente voluto destinare a questo progetto, che è una copia della Pietà di Michelangelo. Il progetto è stato avviato in seguito alla sottoscrizione del Documento “Sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune” da Sua Santità Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, nella città di Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019.

Papa Francesco e la sacralità dei bambini

Le altre iniziative sono l’Ospedale pediatrico e materno “Bambino Gesù del Cairo” e la catena di ristoranti “Fratello”. Quest’ultima volta a offrire gratuitamente cibo alle famiglie povere e la Scuola della Fratellanza Umana. Il Presidente dell’Associazione Monsignor Yoannis Lahzi Gaid desidera ringraziare le Istituzioni, le Autorità, i Soci e le tutte le persone che hanno contributo a realizzare le opere di cui sopra. Papa Francesco guarda con fiducia ai progetti suindicati, sorretti dalla pedagogia dell’amore e della pace. Progetti virtuosi in quanto finalizzati all’educazione e alla cura dei bambini, nonché al rispetto della loro sacralità.