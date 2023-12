Scoppia un incendio in una mansarda al quinto piano, soccorsa donna intossicata

Per cause ancora da chiarire il rogo ha danneggiato la mansarda e la donna che vi era all'interno è rimasta bloccata, intossicata dal fumo

Momenti di paura per una donna rimasta bloccata in una mansarda al quinto di un edificio avvolta dalle fiamme di un incendio.

L’intervento dei vigili del fuoco

E’ successo a Roma, in un palazzo nella zona Est della città. Per cause ancora da chiarire il rogo ha danneggiato la mansarda e la donna che vi era all’interno è rimasta bloccata, intossicata dal fumo. Sul posto, lanciato l’allarme da alcuni residenti, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno soccorso la donna e messo in sicurezza l’edificio.