Vasto incendio nel Messinese, rogo minaccia tralicci dell’alta tensione: arrivano i vigili del fuoco

Sul posto dove si è sviluppato l'incendio si sono presentati i vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo.

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nelle scorse ore in una zona contraddista dalla presenza di macchia mediterranea a Pace del Mela, in provincia di Messina. Il rogo è avvenuto in contrada Malapezza, a poca distanza dai tralicci dell’alta tensione di Terna.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo che, dalle ore 13 di oggi, sono stati impegnati nello spegnimento delle fiamme. A complicare il lavoro dei pompieri ci ha pensato il forte vento che sta attualmente soffiando in zona.

Un altro incendio si è sviluppato nelle scorse ore sempre nel Messinese, nel centro storico di Patti. Le fiamme si sono sviluppati all’interno di un casolare abbandonato.

Lanciato l’allarme dai residenti della zona, sul luogo del rogo, tra via Rossini e via Fieramosca, sono intervenuti i vigili del fuoco. L’area interessata dall’incendio è spesso utilizzata come deposito di rifiuti.