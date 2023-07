Paura nel Catanese, scoppia incendio in mansarda: una persona ferita

Momenti di apprensione quelli vissuti ieri a Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania, a causa di un incendio.

Momenti di forte preoccupazione quelli vissuti nella serata di ieri, mercoledì 12 luglio, in un appartamento di via Valdolive a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, a causa di un incendio.

Le fiamme sarebbero scoppiate all’interno di una mansarda e hanno fagocitato la parte superiore di un’abitazione. La nube di fumo nera è rimasta visibile per diversi minuti sul cielo della località etnea, fino all’arrivo dei vigili del fuoco.

Incendio a Motta Sant’Anastasia, un ferito lieve

Sul posto è intervenuta anche un’autoscala del Comando Provinciale di Catania. Un soggetto avrebbe riportato delle lievi ferite e, per questo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente, in base alle prime informazioni, nessun’altra persona sarebbe rimasta coinvolta gravemente nell’incendio di Motta Sant’Anastasia. Ancora da comprendere cosa possa aver determinato lo scoppio delle fiamme.

