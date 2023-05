Rottamazione quater cartelle, il calendario delle nuove scadenze e le Faq aggiornate

Con le nuove date, sono state modificate anche le domande e risposte sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ecco quali sono

Rottamazione quater delle cartelle esattoriali. Con le nuove date, sono state modificate anche le domande e risposte sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il nuovo calendario per la rottamazione quater

Il nuovo calendario per la rottamazione quater indica la data del 30 giugno 2023 come termine ultimo per l’invio delle domande (che potranno essere mandate solo in via telematica), mentre ci sarà più tempo per pagare la prima o l’unica rata: la scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2023 rispetto alla precedente deadeline del 30 giugno 2023.

Le faq aggiornate dell’Agenzia delle Entrate

Con la modifica sono state aggiornate anche le Faq relative pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ambito di applicazione della Definizione Agevolata

La domanda 1 chiarisce l’ambito di applicazione della Definizione agevolata, ovvero Rottamazione-quater, che riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce non dovrà pagare gli interessi di mora e aggio.

Riguardo ai debiti da sanzioni amministrative o per violazioni del Codice della strada non sono da corrispondere gli interessi da maggiorazioni, mora, rateizzazioni, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Quali sono i debiti che non rientrano della Definizione Agevolata

Le domande 2 e 3 elencano quali sono i debiti che rientrano e quelli che non rientrano nella Definizione agevolata. Per esempio, sono inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente “Rottamazione”.

Sono esclusi, tra altri, i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Come si presenta la domanda: le modalità

Le domande 4 e 5 stabiliscono che bisogna presentare richiesta per aderire alla definizione agevolata e la domanda può essere presentata tramite i servizi messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Previste due modalità: in area riservata, accedendo con le proprie credenziali e selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare dell’agevolazione; in area pubblica, compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda all’Agenzia delle Entrate

La domanda 6 chiarisce cosa succede dopo aver presentato la domanda, ovvero che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 settembre 2023, invierà una comunicazione di accoglimento o diniego eventuale della richiesta.

Come pagare in un’unica soluzione, tempi e modalità

La domanda 7 spiega che è possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 oppure in numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata.

I canali di pagamento

La domanda 8 elenca i canali per pagare le somme, tra i quali: sito dell’Agenzia; App EquiClick; domiciliazione sul conto corrente; moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento; Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento. La domanda 9 chiarisce cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo.

In caso di omesso o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Rottamazione-quater risulta inefficace.

Nuove procedure cautelari o esecutive dell’Agenzia delle Entrate

La domanda 10 spiega che con la presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Le altre Faq sulla rottamazione quater

La domanda 11 definisce che si può aderire alla Rottamazione-quater rinunciando a a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

La domanda 12 evidenzia che con la presentazione della richiesta di adesione alla Rottamazione-quater siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

La domanda 13 spiega che è possibile accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.

La domanda 14 indica che per verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quater si puà richiedere e il Prospetto informativo sul sito dell’Agenzia.