Rottamazione quater, c’è la proroga: ecco quando si dovrà pagare la rata di luglio

Così come per la rata inizialmente prevista per il 31 luglio, anche in questo caso saranno concessi i soliti 5 giorni di tolleranza

Tra le scadenze fiscali più importanti di luglio 2024, c’è una novità importante per quella relativa alla quinta rata della rottamazione quater. Inizialmente in programma per l’ultimo giorno del mese, nei giorni scorsi era stata richiesta una proroga. Questa, è stata adesso concessa e la nuova data ultima è stata stabilita per giorno 15 settembre 2024. Così come per la rata inizialmente prevista per il 31 luglio, saranno concessi anche in questo caso i soliti 5 giorni di tolleranza.

Ecco tutte le informazioni utili per chi si trova a usufruire del pagamento agevolato delle cartelle esattoriali, molto utile ai contribuenti che hanno la necessità di regolare la propria posizione nei confronti del Fisco italiano.

Richiesta proroga della rata della rottamazione quater di luglio

Il motivo della richiesta è semplice: ci sono circa 100 scadenze fiscali da rispettare nel giro di poche settimane. In particolare, sono slittati ai primi di luglio le scadenze per saldo e acconto Irpef previsti per il 30 giugno ed entro il 31 luglio c’è anche il termine ultimo per il versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi per le partite IVA.

Come pagare

Sono numerosi i procedimenti per poter pagare le rate della rottamazione quater. Si può versare il contributo previsto: