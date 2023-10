Rottamazione quater e pace fiscale 2024, scadenze e ultime novità

Come funziona la rottamazione delle cartelle e le previsioni sulla pace fiscale nel 2024.

Si attende la Legge di Bilancio per conoscere con certezza le ultime novità sulla pace fiscale del 2024 e le scadenze e le novità sulla rottamazione cartelle e i benefici della Definizione agevolata (la cosiddetta Rottamazione quater) nel nuovo anno.

Ecco le informazioni che abbiamo al momento sull’argomento, in costante aggiornamento.

Rottamazione cartelle, Rottamazione-quater: scadenze 2023 e 2024

L’Agenzia delle Entrate – sul sito ufficiale – spiega che per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022 serve effettuare il versamento della prima o dell’unica rata entro il 31 ottobre 2023: questa è la prima scadenza importante da tenere a mente. Si specifica che la legge prevede una tolleranza nel pagamento di 5 giorni (quindi il pagamento è considerato tempestivo entro lunedì 6 novembre 2023). Chi opterà per due rate di pari importo, dovrà pagare il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024.

La rata della rottamazione cartelle si può pagare:

Online attraverso i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;

attraverso i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA; Attraverso la domiciliazione bancaria , quindi addebito diretto sul conto corrente, attivando la funzionalità dall’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

, quindi addebito diretto sul conto corrente, attivando la funzionalità dall’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Con i moduli di pagamento allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” si può pagare la somma dovuta in banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.

Previo appuntamento, tramite gli sportelli dell’Agenzia.

E per il 2024, quali sono le scadenze per la rottamazione delle cartelle? Le rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Pace fiscale 2024, le ultime novità

Per maggiori conferme su pace fiscale e rottamazione quater 2024 bisognerà attendere la Legge di Bilancio. Al momento (ottobre 2023), sembra che il vicepremier Matteo Salvini abbia proposto una nuova pace fiscale con saldo e stralcio per cartelle sotto i 30mila euro.

Cosa sono la rottamazione cartelle e la pace fiscale e come aderire

Per pace fiscale si intende una modalità di pagamento agevolata delle cartelle esattoriali, che può tornare molto utile ai contribuenti che hanno la necessità di regolare la propria posizione nei confronti del Fisco italiano.

Per aderire alla Definizione agevolata bisogna presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica entro la scadenza indicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (per la normativa dell’anno 2023 era il 30 aprile, quella del 2024 è ancora in fase di definizione). Poi è possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato le disposizioni sullo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, introducendo:

il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, all’1 gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.

Immagine di repertorio