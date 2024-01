Rsa e centri riabilitazione: dalla Regione stanziamenti per 6,5 milioni di euro

Firmato il decreto congiunto dell'assessorato all'Economia e alla Salute che prevede per le strutture sanitarie la possibilità di accedere ai contributi in regime de minimis.

Risorse per 6,5 milioni di euro, stanziate dalla Regione e gestite dall’Irfis FinSicilia, per sostenere le residenze sanitarie assistenziali e i centri di riabilitazione. Firmato il decreto congiunto dell’assessorato all’Economia e alla Salute che prevede per le strutture sanitarie la possibilità di accedere ai contributi in regime de minimis. Le istanze, unitamente ai documenti da allegare, vanno presentate via Pec all’indirizzo fondosicilia@pec.irfis.it entro il prossimo 31 gennaio. Bando e moduli sono reperibili sul sito dell’Irfis.

Supporto durante fase aumento costi

«Così come già avvenuto per altri settori strategici dell’economia siciliana, per le famiglie e per le imprese – afferma l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone – abbiamo reperito somme utili a sostenere la fondamentale attività socio-sanitaria messa in campo sul territorio da Rsa, Comunità terapeutiche assistite e strutture di riabilitazione. Andiamo a supportare queste realtà in una fase di aumento dei costi, scongiurando rincari delle rette e garantendo l’assistenza e le prestazioni dovute ai siciliani».

Irfis, fondi per le RSA

Il primo bando da oltre 6 milioni di euro è destinato a “interventi a supporto di residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), comunità terapeutiche assistite (C.T.A.) e strutture eroganti prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978 operanti nel territorio siciliano al momento della presentazione dell’istanza e attive da data antecedente al 1° gennaio 2017”.

L’importo del contributo dell’Irfis corrisponderà alla “differenza tra il fatturato registrato dalle strutture istanti nel primo semestre 2022 rispetto alla media semestrale dei fatturati registrati dalle medesime strutture nei tre esercizi relativi agli anni 2017 – 2019″. Nel caso in cui l’importo complessivo dei contributi per le RSA di Fondo Sicilia ammissibili risulti superiore alle disponibilità presenti nel plafond dedicato, i contributi spettanti a ciascun beneficiario saranno ridotti proporzionalmente.

Requisiti e come fare domanda

Questi i requisiti per accedere ai contributi di Fondo Sicilia dell’Irfis per le Rsa:

Avere una RSA (residenza sanitaria assistenziale), una comunità terapeutica assistita (CTA) o una struttura erogante prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978 operativa in Sicilia;

Attività a partire dall’1 gennaio 2017.

La domanda per accedere al bando va presentata all’Irfis dall’1 al 31 gennaio 2024 tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: fondosicilia@pec.irfis.it. La mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “codice del prodotto (XXXX), Denominazione e codice fiscale/Partiva Iva del richiedente”.