Incubo al cimitero, ruba auto ma non si accorge che a bordo c’è una ragazzina: arrestato

L'uomo era già gravato da plurimi precedenti contro il patrimonio

E’ finito in manette il 48enne italiano colpevole di un furto commesso nell’area di sosta del cimitero di Paderno, nella periferia nord-est di Udine. Ma la notizia non sta tanto nell’avere approfittato dell’assenza dei proprietari per rubare un’auto con tanto di borsello riposto all’interno dell’abitacolo. No, la notizia vera e propria è che, una volta a bordo, il malvivente non si è accorto che all’interno del veicolo, scioccata e inerme c’era una ragazzina.

Dettagli preziosi

E’ stato proprio grazie a lei che gli agenti hanno raccolto dettagli fondamentali utili a bloccare l’uomo. Lo stesso, sorpreso si era intanto allontanato su un ciclomotore poco distante. Già gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, il 48enne è stato sottoposto dal Gip, che ha convalidato l’arresto, alla misura cautelare dell’obbligo di firma.