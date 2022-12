Russia, il Cremlino: “Con il price cap l’Europa resterà senza gas”

Arrivano le prime reazioni dalla Russia dopo la decisione dell’Europa di adottare il price cap per il prezzo sul gas.

Per Mosca “l’introduzione del price cap in Ue è una decisione politica, non economica, che può portare l’Europa a una mancanza di gas”.

Ad affermarlo il vicepremier russo con delega all’energia, Alexander Novak: “Se i miei colleghi vogliono che il gas in Europa venga dirottato verso altri mercati, allora impongano restrizioni sui massimali. Vedremo poi come si evolverà la situazione. C’è molta incertezza”, ha poi aggiunto Novak ai microfoni dell’agenzia Tass.