Saldi, gli psichiatri: “Antidoto alle ansie e passaporto per gratificazione”

Non solo risparmio e occasione per fare affari. I saldi, al via in questi giorni in tutta Italia, rappresentano, in questo difficile momento di crisi economica e lenta uscita dalla pandemia, “un antidoto alle preoccupazioni, all’ansia e un passaporto per la gratificazione, componente fondamentale, quest’ultima, per il buon funzionamento del nostro apparato mentale”. Lo spiega all’Adnkronos Salute lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, past president della Società italiana di psichiatria (Sip), che legge in un’ottica ‘psico-sociale’ l’arrivo degli sconti di fine stagione.

Ma quale relazione può esserci tra un evento economico-promozionale e la nostra psiche? “Dobbiamo ricordare che la mente del sapiens è composta da due emisferi. Il sinistro è dedicato all’obiettività, alla logica, ai numeri, alla fedeltà, al principio di non contraddizione, al senso di realtà. Mentre l’altro emisfero, quello destro, è legato all’immaginazione, al sogno, al desiderio, alla volontà di arrivare al piacere e di provare gioia. Uno è logico, l’altro legato alle emozioni”. I saldi, aggiunge l’esperto, “rappresentano un Giano bifronte. L’emisfero sinistro viene coinvolto perché, in un sistema capitalistico, compriamo merce a un prezzo ridotto e cerchiamo un vantaggio di tipo economico. E questa è una costruzione razionale. Contemporaneamente attiviamo il nostro emisfero destro – evidenzia Di Giannantonio – diamo sfogo alla soddisfazione dei nostri desideri, acquistiamo cose che ci portano piacere e gratificazione. Quindi, al di là della convenienza economica, diamo spazio alla nostra emotività”, conclude.