Con la moto contro un furgone: 35enne muore sulla Statale

Sgomenta la comunità locale, con il sindaco che ricorda la giovane vittima

La tragedia nel pomeriggio di ieri giorno 3 febbraio 2024, quando, sulla strada statale 275, nel Salentino, un parrucchiere di 35 anni a bordo della sua Yamaha 1000, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un furgone. Uno scontro devastante, tale da non lasciare scampo al giovane che è spirato sul colpo.

Il ricordo del sindaco

Era originiario di Specchia Matteo De Masi, e la sua improvvisa scomparsa ha gettato in un profondo sconforto l’intera comunità. Il sindaco di Specchia Anna Laura Remigi lo ricorda così: “Sono totalmente sconvolta, era un bravissimo ragazzo della nostra comunità, faceva il parrucchiere a Tricase da qualche anno. La morte su quella strada è inaccettabile, non è più possibile tollerare altre vittime. Come amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia, sono affranta da madre perchè il dolore più grande perdere un figlio”. Intanto, a eseguire i rilievi sul posto, onde chiarire meglio la dinamica dell’incidente, accaduta su una strada a due corsie, sono i carabinieri della locale stazione. Alla guida del furgone un operaio della zona.