Salvo by Night torna a Tu si que valez. Rudy Zerbi: “Torna fra 40 anni”

Salvatore Lo Iacono di nuovo al talent show su Canale 5. Confronto con i giudici: "In Sicilia se lo sognano quello che faccio io!"

Salvatore Lo Iacono, in arte Salvo by Night, è tornato a Tu si que valez, trasmissione in onda il sabato su Canale 5. E ancora una volta ha spiegato le sue ragioni ai giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e a Sabrina Ferilli presenti in studio (clicca qui per vedere il video).

Lo Iacono ha puntato il dito su ogni giudice risparmiando solo la De Filippi (“E’ una grande”) e Scotti (“Un grande presentatore”). “Sono una persona fortissima – ha detto il curioso intrattenitore – se c’era un’altra persona qui si passavano i guai…”. Poi si è rivolto a Zerbi: “Rudi, ti ho visto cantare, c’e’ da ridere! Mi avete detto che sono praticamene un fallito ma ricordate che in giorno ci sarà la signora De Filippi che mi dirà: “Facciamo quel programma televisivo”.

Salvo by Night ha attaccato soprattutto Zerbi, il quale ancora una volta lo ha accusato di essere un “cialtrone”: “Qualche giorno fa sono stato in Sicilia e le persone che mi hanno incontrato mi hanno ringraziato per aver detto che tu (rivolgendosi a Lo Iacono) non rappresenti i siciliani!”. A quel punto è arrivata la replica: “E’ arrivato un messaggio sbagliato, in Sicilia se lo sognano quello che faccio io!”.

Salvo by night ha poi fatto vedere alcune foto che lo ritraggono in vari momenti del suo passato “artistico”, da New York e Città del Messico. Zerbi indispettito si è rivolto a Lo Iacono: “Più vai avanti e più mi rendo conto che sei un cialtrone imbarazzante!“, il palermitano ha incassato e si è rivolto alla De Filippi: “Io sono un personaggio, zia Maria perche’ non mi dai l’opportunità di fare qualcosa? Io vado fuori dalla Sicilia, all’estero e trovo un’altra realtà“. Zerbi non indugia e lo invita ad andare “40 anni all’estero e quandi torni forse sarai compreso anche qui!”. “Troverò un’altra produzione…”, ha detto l’artista palermitano.