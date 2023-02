Sanremo 2023, Colapesce Dimartino fanno il pieno di premi con “Splash”

Colapesce Dimartino vincono entrambi i premi della critica con "Splash": una ballata malinconica sul peso delle aspettative

Non dite che non vi avevamo avvisati.

Il duo siciliano Colapesce Dimartino ha fatto di nuovo centro al Festival di Sanremo.

E pazienza se, in classifica generale, non siano andati oltre il decimo posto. Già, perché i ragazzi di Solarino e Palermo hanno comunque fatto incetta di riconoscimenti e gratificazioni.

I due, infatti, hanno portato a casa con “Splash” entrambi i premi della critica: il “Mia Martini” assegnato dalla Sala stampa delle testate maggiori e quello votato da 70 giornalisti della “Lucio Dalla”, composta da web, radio e tv locali.

Il significato profondo di “Splash”

“Splash”, così come l’antenata “Musica leggerissima”, è sicuramente un singolo che nei prossimi mesi farà cantare e ballare gli italiani ascoltandolo in radio. Oltre alla mera superficie, però, il brano vincente portato da Colapesce Dimartino nasconde un significato profondo, strettamente collegato alla quotidianità che tutti noi viviamo.

“Splash”, sotto forma di ballata malinconica, affronta il tema dell’ansia del vivere, divisi tra i ritmi frenetici del lavoro e tutto il resto che circonda la nostra esistenza: “È un tema che ci sta particolarmente a cuore perché viviamo a Milano da qualche anno – hanno dichiarato i due artisti siciliani – La città delle aspettative per antonomasia per mille cose, soprattutto per il lavoro. Si vive così di profonde frustrazioni e di essere sovrastati da queste aspettative generali che possono esser velenose“.

Con la loro canzone, Colapesce Dimartino hanno voluto rispondere ai celebri versi di Luigi Tenco, ribaltando completamente la visione delle cose del tempo.

“Siamo partiti dalla frase che è il nucleo della canzone: ‘Ma io lavoro per non stare con te’. Un incipit semplice che ci ricordava ‘Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare’ di Tenco”.