Sanremo 2023, Chiara Ferragni svela i brand che la vestiranno: ecco quali

Sui social la blogger aveva lanciato un 'sondaggio' per far indovinare i marchi che l'avrebbero accompagnata sul palco dell'Ariston

“Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L’altro brand sarà Schiaparelli, con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i brand e i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo, arriviamo!”. Lo comunica Chiara Ferragni nelle sue stories di Instagram.

L’influencer presente nella prima e nell’ultima serata

L’influencer e imprenditrice rivela così quali sono gli stilisti che la vestiranno nelle due serate (quella iniziale e quella finale) sanremesi. La blogger aveva lanciato nel corso della giornata un ‘sondaggio’ per far indovinare i fan su quali sarebbero stati i marchi che l’avrebbero accompagnata sul palco dell’Ariston.