Sanremo, Fagnani: “Felicissima ed emozionata”: chi è la coconduttrice

"La mia paura più grande? Sono le scale del Teatro Ariston", ha detto la giornalista che affiancherà Amadeus a Sanremo

“Felicissima, emozionata. Amadeus mi ha chiamata e me l’ha proposto e io ho detto subito sì con grande felicità”. Così Francesca Fagnani commenta con l’Adnkronos l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2023 come coconduttrice di una delle serate del festival.

“Orgogliosa di far parte di un momento televisivo così importante, dopodiché non so ancora nulla, nemmeno in che serata andrò in onda”. Una cosa però la conduttrice di ‘Belve’ la sa: “Mi piace moltissimo il lavoro che Amadeus sta portando avanti: ha rinnovato il festival e riportato al centro la musica con scelte musicali accompagnate da grande successo”. Poi confessa: “La mia paura più grande sono le scale del Teatro Ariston. Porto 40 di scarpe. Spero gli scalini siano abbastanza grandi”, ride.

“Le Belve” e la relazione con Enrico Mentana

Laureata alla “Sapienza” in Lettere con dottorato in filologia dantesca, Fagnani è entrata in Rai nel 2001, presso la sede distaccata di New York. Tornata a Roma, ha esordito come giornalista televisiva in trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro (Annozero). Uno dei suoi primi programmi è stato Il prezzo, in cui intervistava giovani scontanti una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata. Dal 2018 è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, prima sul Nove (tre stagioni 2018-2019), poi su Rai 2 dal 2021. Dal 2019 è spesso opinionista a Quarta Repubblica e Non è l’Arena, soprattutto sul tema della malavita di Roma. Il 30 novembre 2021 ha condotto una puntata de Le Iene con Nicola Savino. Dal 2013 è legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana.