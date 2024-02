Sanremo, incidente davanti al Palafiori: operaio cade da 6 metri d’altezza

Si tratta di un ragazzo che stava smontando un ledwall

Incidente per un operaio davanti al Palafiori di Sanremo. Un ragazzo che stava smontando il ledwall che è tra il Palafiori e Piazza Colombo, è caduto dalla scala rimanendo a terra. Subito è stata chiamata l’ambulanza che è arriva poco fa sul posto. Il ledwall veniva rimosso probabilmente in vista dell’arrivo di pioggia e vento forte attesi tra oggi pomeriggio e domani.

Il testimone

Da quanto apprende l’Adnkronos l’operaio era agganciato alla struttura ma spostando il gancio dell’imbracatura è scivolato ed caduto giù da circa 6 metri d’altezza. Il ragazzo è caduto su un baule aperto, picchiando con la parte destra del busto. Stava togliendo il maxi schermo per ragioni di sicurezza legate all’arrivo previsto del forte vento. Il ragazzo è rimasto sempre cosciente. Sul posto subito l’ambulanza e auto medica. “Ho visto come lavorava. Gente prudente”, dichiara il testimone che ha soccorso il ragazzo chiamando subito l’ambulanza. L’operaio, che a quanto pare disponeva di tutti i dispositivi di protezione previsti per legge, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona.