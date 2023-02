Santa Flavia, pensionato scivola sugli scogli e muore

Un pensionato ha perso la vita a Sant'Elia, borgata del comune di Santa Flavia, in provincia del capoluogo siciliano

Tragedia nel Palermitano. Un pensionato ha perso la vita oggi a Sant’Elia, borgata del comune di Santa Flavia, in provincia del capoluogo siciliano.

Per cause ancora da accertare l’uomo, non ancora identificato, sarebbe scivolato finendo sugli scogli. I residenti hanno tempestivamente dato l’allarme e ma i soccorsi si sono rivelati vani. Sono intervenuti sul posto i carabinieri che stanno indagando. Al lavoro anche il medico legale per i primi accertamenti.