Santanchè: “Nei prossimi anni non mancherà la neve, non abbandoniamo il turismo”

"Sarebbe un messaggio devastante abbandonare il turismo invernale legato alla montagna", ha detto il ministro

“Non credo che nei prossimi anni ci sarà mancanza di neve: ora siamo in una situazione emergenziale, così poca neve e temperature così alte non le avevamo mai vissute, ma non possiamo ancora dire che questo è strutturale e il clima sarà così nei prossimi anni. Nessuno lo può dire. Lavoriamo sulla transizione, su nuove offerte, sulla destagionalizzazione, ma ancora sul turismo della neve”. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè, al termine del tavolo convocato a Roma sulla mancanza di neve in Appennino.

Il ministro: “Sarebbe un messaggio devastante”

“Sarebbe un messaggio devastante” abbandonare il turismo invernale legato alla montagna: “Noi non pensiamo che non bisogna pensare anche ad altre offerte turistiche, ma non è ora il momento di rinunciare alla neve e tutto il turismo connesso”, ha concluso.