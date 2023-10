Sant’Angelo Muxaro, alla scoperta del territorio fra natura e tradizioni

“Autunno nei Sicani” è il nome dell’iniziativa promossa dal Comune di Sant’Angelo Muxaro in collaborazione con le associazioni locali che andrà avanti ogni fine settimana fino al prossimo 2 dicembre

SANT’ANGELO MUXARO (AG) – Ha preso il via lo scorso fine settimana l’iniziativa “Autunno nei Sicani”, ricco programma di eventi naturalistici organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Tirrito, in collaborazione con le associazioni locali.

Il calendario, che ha preso ufficialmente il via lo scorso 15 ottobre e si svilupperà fino al prossimo 2 dicembre, prevede escursioni che vanno dalla speleologia al hiking, dall’escursione in canoa sul fiume Platani ai percorsi in mountainbike e in e-Bike. In programma anche un week end dedicato al riconoscimento delle piante spontanee e alle pietanze che si possono preparare con esse.

“Abbiamo voluto fare un focus – ha spiegato il primo cittadino Tirrito – su quelle che sono sempre state le peculiarità del nostro territorio. Basti pensare che nel soltanto all’interno dei confini comunali esistono più di 450 cavità carsiche, alcune di facile fruizione turistica, altre destinate a un pubblico più esperto nelle tecniche e nell’utilizzo di attrezzatura apposita”.

A tutto ciò, come sottolineato ancora dal sindaco, non sensa un pizzico di soddisfazione, si aggiungono inoltre “più di cento chilometri di sentieri, che nei prossimi mesi saranno segnati grazie a progetti già finanziati dal Gal Sicani. E tanto altro ancora”.

Il calendario dei prossimi appuntamenti

Dopo l’escursione Speleo organizzata da Legambiente lo scorso weekend il calendario prevede i seguenti appuntamenti: 22 ottobre escursione Monte Castello (associazione Sicani OutDoor); 20 ottobre Canoe sul Platani (Val di Kam-Mare Vivo); 5 novembre escursione in e-bike (Vento in Bici); 12 novembre escursione in montain bike (Val di Kam); 19 novembre alle ore 19 presentazione del Dmo Valle dei Templi ed escursione urbana con degustazione; 2 e 3 dicembre corso riconoscimento erbe spontanee e commestibili di Sicilia (a cura della dottoressa La Rosa).

Il primo appuntamento è andato in sold out già dalle prime ore della pubblicazione. L’incontro ha visto la partecipazione di escursionisti provenienti dalle provincie di Agrigento, Trapani e Palermo.