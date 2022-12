Sara Tommasi non fu violentata: tutti assolti nel processo

La terza sezione penale del Tribunale di Salerno assolve tutti: la showgirl Sara Tommasi non fu vittima di violenza sessuale nel 2012

Sara Tommasi non fu vittima di violenza sessuale.

A stabilirlo sono stati i giudici della Terza sezione penale del Tribunale di Salerno.

Assolti tutti gli imputati accusati dalla showgirl di aver abusato di lei nel 2012.

I magistrati, tuttavia, hanno ritenuto che non sussistessero gli estremi per procedere.

La denuncia di Sara Tommasi

L’attrice aveva denunciato di essere stata convinta dal suo ex manager Federico De Vincenzo e dal produttore Giuseppe Matera a recarsi in un agriturismo a Buccino per partecipare a un set fotografico, dove però sarebbe stata prima drogata e poi stuprata.

Una versione a cui non hanno creduto i giudici, che hanno assolto con formula piena, oltre De Vincenzo, anche Fausto Zulli, Pino Igli Papali e il regista Max Bellocchio.

Il produttore Matera, invece, venne condannato in primo grado a due anni e 10 mesi con rito abbreviato.

Entro 90 giorni le motivazioni della sentenza

Il processo, iniziato nel 2013, giunge così a conclusione: entro 90 giorni sono attese le motivazioni della sentenza emessa dai giudici.

Sara Tommasi recitò come protagonista in diversi film hard prodotti da Federico De Vincenzo e Giuseppe Matera: dalle indagini, però, queste pellicole non coinciderebbero con quelli citati da Sara Tommasi nella denuncia.