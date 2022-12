Grande Fratello Vip, la compagna di Attilio Romita attacca lui e Sarah Altobello sui social

Continua a far discutere il flirt tra Attilio Romita e Sarah Altobello: la compagna del giornalista esplode su Twitter

Il corteggiamento di Sarah Altobello nei confronti del giornalista Attilio Romita nella casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere, sia dentro che fuori Cinecittà.

La bella schermitrice Antonella Fiordelisi, durante una confidenza, avrebbe fatto notare ad Attilio di come certi comportamenti di Sarah nei suoi confronti potrebbero dar fastidio alla compagna Mimma. “Secondo me Mimmuzza si è un po’ ingelosita del tuo avvicinamento a Sarah”, le parole al giornalista cercando di capire cosa ne pensa in merito.

Romita, però, pare per nulla preoccupato nonostante un altro commento, quello di Nikita Pelizon, che lo mette in guardia: “Io mi incavolerei come una iena”.

La compagna di Attilio Romita su Twitter: “La pupa e il co…ne”

Ma c’è di più.

Il giornalista avrebbe riferito al compagno di gioco Antonio Spinalbese di voler portare con sè Sarah Altobello nel Van.

Una frase che ha mandato su tutte le furie la compagna di Romita, Mimma Fusco, che su Twitter non le manda a dire: “Portala, divertiti siete perfetti!! Ps non aspettare Natale! La pupa e il c….ne”.

La donna non si è limitata solo a questa frecciatina. Nella giornata del suo compleanno, infatti, ha provveduto a cambiare la propria immagine del profilo di Twitter, scrivendo: “Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me”.

Alla domanda se secondo lei c’è lo zampino del Grande Fratello in questo nuovo flirt la donna ribatte: “È innocente. Credo che non abbia colpe, ne tantomeno quella povera c** in cerca di gloria. Attilio è protagonista assoluto come sempre”.

Arriverà il confronto in diretta, dunque, con Attilio Romita? Mimma Fusco taglia corto: “Non voglio confronti. Il triangolo con Sarah no, facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni”.