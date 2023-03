Savona, ladro si lancia da viadotto per scappare: è gravissimo

Si trova ricoverato in gravi condizioni un ragazzo di 22 anni che, a Savona, si è lanciato da un viadotto dopo aver compiuto un furto per scappare dai poliziotti che lo stavano per bloccare. Inseguito in un primo momento in auto, è entrato in una strada senza uscita, ha fatto inversione e si è scontrato con la volante: a quel punto, ha abbandonato l’auto, ha rubato una bicicletta ed è di nuovo fuggito. I poliziotti lo hanno inseguito: quando ha capito che sarebbe stato preso ha deciso di buttarsi nel vuoto ed è rimasto ferito gravemente, dopo un volo di circa 10 metri.