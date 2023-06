Sbanda con lo scooter e si schianta contro guard rail: morto 60enne

A Roma e provincia la conta delle vittime da incidenti stradali ha raggiunto numeri preoccupanti: sessanta tragedie negli ultimi sei mesi, 10 morti al mesi. Oggi, 14 giugno 2023, alla festa di fine anno scolastico funestata dalla scomparsa di Giulia Capraro causa scontro tra auto, si aggiunge quella di un 60enne.

Indagini in corso

L’uomo, in sella al suo scooter Kymco Agility, all’altezza del civico 875 della via Salaria ha perso il controllo del mezzo. Dopodichè è stato sbalzato sull’asfalto per poi finire contro il guard rail. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici.